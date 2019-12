Asean: sottosegretario Scalfarotto incontra segretario generale Jock Hoi

- Nel corso dei lavori della riunione dei ministri degli Esteri Asem (Asia – Europe Meeting) a Madrid, il sottosegretario Ivan Scalfarotto ha avuto un incontro con il segretario generale dell'Asean, Lim Jock Hoi. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, al centro dei colloqui il tema della sicurezza regionale, della connettività legato all'Asean Master Plan on Connectivity 2025 che prevede progetti fino a 110 miliardi l'anno fino al 2025 e la preparazione dell'High Level Dialogue on Asean-Italy Economic Relations in programma nel luglio prossimo a Kuala Lumpur. "I Paesi che fanno parte dell'Asean rappresentano in termini aggregati la quinta economia mondiale", ha sottolineato Scalfarotto "oltre al tema dell'interscambio commerciale, registriamo un crescente interesse per investimenti in entrambe le direzioni con uno stock complessivo di circa 6 miliardi di euro".(Com)