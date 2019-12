Aerospazio: Profumo (Leonardo), Cosmo-SkyMed simbolo eccellenza italiana

- L’Italia vanta un’eccellenza per quanto riguarda il settore delle tecnologie per lo spazio. Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, allo Space science data center dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) a Roma dove era previsto il lancio del nuovo satellite Cosmo-SkyMed. “C’è una pianificazione di breve e lungo termine per raggiungere un risultato eccellente”, ha spiegato Profumo sottolineando che il satellite è un “importante infrastruttura” che ha vinto la “grande sfida nel mondo dell’osservazione della terra”. La controllata Telespazio di Leonardo monitora infatti la messa in orbita del satellite, tramite e-Geos (Telespazio/Asi), commercializza immagini satellitari in tutto il mondo. Il lancio prevede anche la messa in orbita del satellite Cheops dell’Agenzia spaziale europea. Il telescopio spaziale di Cheops, su commissione dell’Asi, è stato progettato e costruito nello stabilimento Leonardo a Campi Bisenzio (Firenze).(Gad)