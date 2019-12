Commercio: Istat, +3,1% l'export a ottobre, +4,3% su anno (2)

- In diminuzione, su base annua, le esportazioni di autoveicoli (-9,7%), sostanze e prodotti chimici (-6,2%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (-2,2%). Su base annua, i paesi che hanno contribuito in misura più ampia alla crescita delle esportazioni nazionali sono stati Stati Uniti (+24,5%), Svizzera (+14,6%), Francia (+6,5%) e Regno Unito (+8,7%), mentre è stata registrata una flessione delle vendite verso paesi Opec (-16,9%) e Germania (-2,8%). Nei primi dieci mesi del 2019, l’aumento su base annua dell’export (+2,7%) è stato trainato dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+26,2%), prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori (+6,2%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,9%). E' stato stimato che il surplus commerciale a ottobre 2019 aumenti di 4.229milioni di euro (da +3.828 milioni a ottobre 2018 a +8.057milioni a ottobre2019). Nei primi dieci mesi dell’anno l’avanzo commerciale ha raggiunto +43.038 milioni (+75.768 milioni al netto dei prodotti energetici). Nel mese di ottobre 2019 l’indice dei prezzi all’importazione è cresciuto dello 0,1% rispetto al mese precedente e diminuiyo del 3,8% in termini tendenziali. (Ren)