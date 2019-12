Romania: presidente Iohannis, ritardi inaccettabili su accertamento verità Rivoluzione anticomunista 1989

- Lo Stato romeno ha tardato in modo inaccettabile ad accertare la verità sulla Rivoluzione anticomunista del 1989. La dichiarazione è stata fatta dal presidente della Romania, Klaus Iohannis, in occasione della seduta solenne del parlamento di Bucarest dedicata al 30mo anniversario della Rivoluzione romena del dicembre 1989. "Lo Stato ha tardato in modo inaccettabile ad accertare la verità sulla Rivoluzione anticomunista del 1989 in Romania e la giustizia deve punire i colpevoli", ha detto Iohannis. Alla seduta solenne ha partecipato anche il Sinodo della Chiesa ortodossa romena, il Patriarca Daniele che ha parlato dell'importanza del sacrificio degli eroi del dicembre 1989 per la riconquista e la riaffermazione della libertà. Anche l'Europarlamento ha commemorato con un dibattito i tre decenni dalla Rivoluzione romena. In questa occasione è stata presentata, per la prima volta, una dichiarazione della Commissione europea, seguita da interventi dei leader dei gruppi politici e degli eurodeputati, e il dibattito si è concluso con una risoluzione che sarà sottoposta al voto giovedì. (Rob)