Milano: polizia arresta 8 persone per furti a turisti in metropolitana

- La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di otto cittadini di origine bosniaca per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare furti con destrezza a danno di turisti all’interno delle metropolitane. Le operazioni di cattura sono cominciate all’alba di mercoledì11 Dicembre, e sono continuate fino al giorno successivo. Maggiori dettagli saranno forniti alle ore 11, in sede di conferenza, nella Sala Riunioni della Questura di Milano.(Com)