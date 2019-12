Terrorismo: Stati Uniti criticano governi del Sahel, non fanno abbastanza per sconfiggere minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dei paesi del Sahel, nell'Africa sub-sahariana, non hanno fatto e non fanno abbastanza per sconfiggere il terrorismo jihadista nella regione, e devono al contrario far prova di maggiore responsabilità nella sfida cui sono chiamati. E' con queste parole che il vice ambasciatore presso le Nazioni Unite Cherith Norman Chalet ha criticato i governi dei paesi del Sahel, accusandoli di non essere abbastanza attivi nella lotta contro la violenza jihadista nella regione. Parlando alla riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata in reazione al cruento attentato di al Shabaab alla base militare di Inates, in Niger, Norman Chalet ha sostenuto che in particolare il Mali ha fatto "pochi sforzi" per attuare l'accordo di pace, ed invitato i capi di stato e di governo dei paesi dell'Africa occidentale ad essere più "inclusivi" nei confronti di chi collabora con loro sul territorio, e più "responsabili" dell'importanza di sconfiggere una minaccia da considerarsi globale. (segue) (Res)