Cina: vendite al dettaglio aumentate dell'otto per cento sino a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo della Cina sono aumentate dell'otto per cento su base annua nei primi undici mesi del 2019, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). L'indicatore di consumo è sceso da un aumento dell'8,1 per cento registrato nei primi dieci mesi. Secondo l'Nbs, le vendite dei beni di consumo sono ammontate a 37.290 miliardi di yuan (circa 5.330 miliardi di dollari) da gennaio a novembre. Escludendo le vendite di automobili, il tasso di crescita ha raggiunto il nove per cento nel periodo in esame. Solo a novembre, l'ammontare totale delle vendite al dettaglio è cresciuto dell'otto per cento raggiungendo 3.810 miliardi di yuan (545,7 miliardi di dollari), con un ritmo di crescita di 0,8 punti percentuali superiore a quello di ottobre. (segue) (Cip)