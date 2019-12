Cina: vendite al dettaglio aumentate dell'otto per cento sino a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi undici mesi del 2019, le vendite al dettaglio nelle aree rurali sono aumentate del nove per cento, superando l'espansione del 7,9 per cento nelle aree urbane. Le vendite online hanno continuato a registrare una forte espansione, con un aumento su base annua del 16,6 per cento a 9.500 miliardi di yuan (1.360 miliardi di dollari). In termini di tipologie di consumo, le entrate del settore della ristorazione sono aumentate del 9,4 per cento su base annua a 4.190 miliardi di yuan (oltre 600 miliardi di dollari), mentre le vendite al dettaglio di materie prime sono cresciute del 7,9 per cento su base annua. (segue) (Cip)