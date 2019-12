Cina: vendite al dettaglio aumentate dell'otto per cento sino a novembre (4)

- La produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua hanno registrato un aumento su base annua del 6,7 per cento a novembre, il più veloce sostenuto tra i tre settori principali, incluso anche quello minerario e manifatturiero. La produzione manifatturiera è cresciuta del 6,3 per cento su base annua e la produzione mineraria è cresciuta del 5,7 per cento. Il mese scorso la produzione high-tech ha registrato un aumento della produzione dell'8,9 per cento. (Cip)