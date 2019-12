Germania: sondaggio Bundesbank, per il 60 per cento inflazione aumenterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 60 per cento dei tedeschi, il tasso di inflazione in Germania aumenterà nei prossimi 12 mesi, collocandosi in un intervallo compreso tra lo 0 e il 3 per cento. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca, da aprile a giugno scorso su un campione di 40 mila persone. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, le aspettative degli intervistati differisco soltanto lievemente dalle previsioni della Bundesbank. Per la banca centrale della Germania, nei prossimi 12 mesi il tasso di inflazione di inflazione del paese sarà tra l'1,2 e il 2,5 percento. A novembre scorso, il dato era dell'1,1 per cento, stabile rispetto all'ottobre precedente.(Geb)