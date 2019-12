Libia: ministro Di Maio atteso in visita nel paese

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dovrebbe dare il via ad una visita in Libia che oltre a Tripoli potrebbe includere anche la città di Bengasi, roccaforte del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia la capitale nordafricana. “Agenzia Nova” aveva anticipato lo scorso 14 dicembre che la visita era prevista per la giornata di oggi e includeva un incontro con il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al Sarraj, ma fonti della Farnesina avevano osservato che il viaggio non era stato ancora calendarizzato. Se confermata, per il titolare della Farnesina si tratterebbe della prima missione ufficiale in Libia da quando ha assunto la guida della diplomazia italiana lo scorso 5 settembre. Intanto oggi è atteso a Ciampino un volo umanitario con a bordo il secondo gruppo di minori provenienti dall'area di Bengasi nell'ambito dell'iniziativa umanitaria della Cooperazione italiana per l'assistenza sanitaria in Italia a favore di pazienti pediatrici libici. (segue) (Res)