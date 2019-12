Libia: ministro Di Maio atteso in visita nel paese (2)

- La visita di Di Maio in Libia avviene in un contesto di crescente coinvolgimento di Russia e Turchia nel dossier libico. Il governo di Roma è orientato alla definizione di una posizione comune europea ed è in quest’ottica che va letto il mini-vertice sulla Libia voluto dall'Italia con Francia e Germania tenuto lo scorso 13 dicembre. L’obiettivo è quello di evitare in Libia uno scenario siriano, dove Ankara e Mosca hanno infine trovato un accordo spartitorio, a spese dell’autonomia curda. Per raggiungere questo traguardo, l’Europa sembra voler puntare sulla conferenza che la Germania sta cercando da tempo di convocare a Berlino. Un appuntamento che - secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” - dovrebbe tenersi nella seconda metà di gennaio. (Res)