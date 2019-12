Germania: paese avanza in classifica eguaglianza di genere del Forum economico mondiale

- La Germania avanza nella classifica dell'eguaglianza di genere redatta dal Forum economico mondiale (Wef), guadagnando quattro posizioni per collocarsi al decimo posto. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Wef ha riconosciuto i progressi compiuti dalla Germania nell'eguaglianza di genere. Nel paese, “vi sono più donne in politica, ma ancora troppo poche nell'economia”. Il Wef ha quindi chiesto alla Germania di “colmare il divario di genere nelle posizioni dirigenziali e nelle retribuzioni”. Per l'undicesimo anno consecutivo, la classifica dell'eguaglianza di genere del Wef vede in prima posizione l'Islanda, seguita da Norvegia e Finlandia. (Geb)