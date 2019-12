Difesa: Russia-Siria, prime esercitazioni navali congiunte a Tartus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Siria hanno tenuto le loro prime esercitazioni navali congiunte nei pressi della base navale di Tartus, nel Mediterraneo orientale. È quanto riportato dal portale del ministero della Difesa russo “Zvezda”. Più di 2 mila militari russi e siriani e circa dieci navi hanno preso parte alle esercitazioni a Tartus. Le manovre prevedevano vari compiti: respingere un attacco condotto con dei droni; assaltare un valico di frontiera; e un attacco condotto attraverso sommozzatori che avrebbero dovuto compiere atti di sabotaggio. I gruppi tattici delle marine russa e siriana, secondo quanto riferito dal contrammiraglio Aleksander Juldashev, che ha guidato le esercitazioni, hanno utilizzato anche fuoco di artiglieria e condotto delle manovre marittime congiunte. La Russia detiene in affitto la base militare di Tartus dal 1971 e, recentemente, si è mossa per estendere la sua presenza sino al 2092. La Russia gestisce anche una base aerea in Siria che resterà in concessione sino al 2066.(Rum)