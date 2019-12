Germania-Arabia Saudita: ministro Finanze Al Jadaan domani a Berlino

- Il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan, sarà in visita a Berlino nella giornata di domani, 18 dicembre, per incontrare il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, tra gli obiettivi del viaggio di Al Jadaan vi è il miglioramento delle relazioni economiche tra Arabia Saudita e Germania, anche mediante la promozione degli investimenti tedeschi nella monarchia degli Al Saud. (Geb)