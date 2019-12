Cina: produzione energia elettrica in crescita del quattro per cento a novembre

- La produzione di energia della Cina ha continuato ad aumentare costantemente a novembre, registrando una crescita del quattro per cento su base annua, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La produzione di energia elettrica ha toccato 589 miliardi di chilowattora il mese scorso e una suddivisione dei dati ha mostrato una crescita più lenta della produzione di energia dal carbone, che è aumentata del 4,4 per cento su base annua, in calo di 1,5 punti percentuali da ottobre. L'energia prodotta da fonti idroelettriche è calata del 6,4 per cento, in netto calo rispetto al calo del 4,1 per cento registrato ad ottobre. L'energia dal solare è aumentata del 2,7 per cento, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Ad ottobre, sia la generazione di energia nucleare che quella eolica hanno registrato una crescita più rapida, balzando rispettivamente del 14,9 e del 20,7 per cento. Nei primi 11 mesi del 2019, la produzione totale di energia della Cina è aumentata del 3,4 per cento su base annua a 6.500 miliardi di chilowattora, hanno mostrato i dati Nbs. (Cip)