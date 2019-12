Germania: sequestrata circa mezza tonnellata di cocaina a Neu-Ulm

- La polizia tedesca ha sequestrato a Neu-Ulm, in Baviera, circa mezza tonnellata di cocaina nascosta in scatole di banane, per un valore di 20 miliardi di euro. Sei sospettati sono stati arrestati con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti. È quanto reso noto dall'Ufficio statale di polizia criminale della Baviera. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il ministro dell'Interno bavarese, Joachim Hermann, il sequestro effettuato a Neu-Ulm ha inferto “un duro colpo al traffico internazionale di cocaina”. (Geb)