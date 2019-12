Libia: Saleh e Salamé discutono degli sviluppi della situazione al Cairo

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk), Aguila Saleh, ha incontrato ieri l'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, al Cairo, per discutere degli ultimi sviluppi della situazione in Libia. Secondo una dichiarazione del parlamento libico, Saleh ha confermato che "l'accordo politico libico di Skhirat del 2015 ha perso qualsiasi valore legale, dato che i suoi termini non sono stati applicati e che la sua proroga per questo lungo periodo è in violazione dell'accordo politico stesso". Saleh ha chiesto quale fosse la posizione delle Nazioni Unite in merito alle "minacce del presidente turco Recep Tayep Erdogan di intervenire in Libia". La nota ha aggiunto che Saleh ha anche domandato alla missione delle Nazioni Unite in Libia "di adottare misure rapide per rimuovere Fayez al Sarraj e il governatore della Banca centrale della Libia e garantire un'equa distribuzione della ricchezza tra i libici, ascoltare le loro voci, rispettare la loro volontà alla prossima conferenza di Berlino sulla Libia, e non ripetere gli errori accaduti nell'accordo politico libico firmato a Skhirat in Marocco".(Res)