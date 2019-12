Libia: Siala, accordo con la Turchia in linea con il diritto internazionale

- "I due memorandum d'intesa firmati dal Governo di accordo nazionale (Gna) con la Turchia sono in linea con il diritto internazionale e non incidono sulla sovranità di alcun paese". Lo ha affermato Mohamed Siala, ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna). Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri libico, le osservazioni di Siala sono state espresse ieri durante il suo incontro con l'ambasciatore dei Paesi Bassi in Libia, Lars Tummers. "Il Gna, in quanto governo legittimo del paese, ha il diritto di concludere accordi con chiunque desideri”, ha aggiunto il ministro libico. Ieri la commissione per gli Affari esteri del parlamento turco ha approvato l'accordo con la Libia sulla cooperazione militare firmato lo scorso 27 novembre a Istanbul alla presenza del presidente Recep Tayyip Erdogan e del premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj. L’intesa, firmata insieme al controverso memorandum per la demarcazione dei confini marittimi (ratificato dal parlamento il 5 dicembre scorso), prevede una maggiore cooperazione nello scambio di personale, materiali, attrezzature, consulenza ed esperienza tra Gna e Turchia. In base all’intesa, la Turchia si impegna inoltre ad offrire sostegno all'istituzione di una Forza di reazione rapida per la polizia e le forze militari del Gna, rafforzando la cooperazione in materia di intelligence e nel settore della difesa. La scorsa settimana, il presidente turco Erdogan ha dichiarato che a seguito dell'accordo di cooperazione militare Ankara potrebbe prendere in considerazione l'invio di truppe in Libia in caso di esplicita richiesta da parte del governo di Tripoli. (Lit)