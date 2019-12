Germania: dirigenza Cdu, non c'è posto per i nazisti nel partito

- Nell'Unione cristiano-democratica (Cdu), “non c'è spazio per i nazisti”. È quanto dichiarato dalla dirigenza del partito, che in questo modo è intervenuta sulle polemiche che circondano da giorni Robert Moeritz, esponente della Cdu della Sassonia-Anhalt. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, di recente si è scoperto che Moeritz ha partecipato a una dimostrazione neonazista nel 2011 e che ha un tatuaggio raffigurante il “Sole nero”, simbolo del nazionalsocialismo esoterico. Inoltre, il politico della Cdu sarebbe da tempo vicino all'associazione Uniter, rete di membri attivi delle forze di sicurezza tedesche, sia attivi sia a riposo, che ha lo scopo di mantenere i contatti tra i propri affiliati e continuarne l'addestramento. L'Uniter è sospettata di essere parte dell'estrema destra, di sostenere un regime autoritario ed è stata implicata nelle indagini sugli estremisti di destra nelle Forze armate tedesche, alcuni dei quali con obiettivi eversivi. Per la dirigenza della Cdu, il partito deve assicurare che l'ideologia totalitario sia esclusa dai propri ranghi. Al tempo stesso, “tutti hanno diritto a farsi ascoltare e a migliorare”. Inoltre, “chi fosse un radicale e uscisse dalla scena estremista, dovrebbe essere sostenuto su questa strada perché ciò corrisponde ai valori fondanti della Cdu”. A ogni modo, “ogni singolo caso” di presunto estremismo di destra nella Cdu dovrà essere “attentamente esaminato”. Nel caso di Moeritz, qualora venissero accertati suoi legami con gli ambienti neonazisti, il politico “non potrebbe più essere un membro della Cdu”. (Geb)