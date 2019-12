Migranti: aumentano gli irregolari dalla Turchia nell'Ue, 70.002 nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i migranti irregolari che giungono dalla Turchia nell'Ue, con 70.002 arrivi tra gennaio scorso e metà dicembre: il dato costituisce un incremento del 46 per cento rispetto ai 47.847 dello stesso periodo del 2018. È quanto si legge su un documento riservato dell'Ue dedicato alla situazione dei profughi in Europa, che il quotidiano “Die Welt” afferma di aver visionato. La maggior parte dei migranti che arrivano dalla Turchia giunge in Grecia, dove gli arrivi sono stati 68 mila. Seguono Italia (1.803), Bulgaria (197) e Cipro (261). Il 30 per cento delle domande di asilo ricevute dalle autorità greche proviene dagli afghani, che ormai superano i siriani, scesi al 14 per cento, come gruppo maggioritario per numero di richieste di protezione internazionale. Seguono pachistani (9,5 per cento), iracheni (8 per cento) e turchi (5 per cento). Secondo il documento dell'Ue, i centri di accoglienza per i migranti sulle isole greche dell'Egeo sono “estremamente sovraffollati”. Le strutture hanno, infatti, una capacità di 8.530 persone, ma ora vi risiedono “in misere condizioni” in più di 40 mila, tra cui circa 5.200 minori non accompagnati. Inoltre, mancano generi alimentari, abbigliamento, medicinali e personale medico-sanitario.Nei centri di accoglienza, si verificano sempre più frequentemente rivolte dei migranti e decessi di profughi dovuti a incidenti. (segue) (Geb)