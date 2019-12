Migranti: aumentano gli irregolari dalla Turchia nell'Ue, 70.002 nel 2019 (2)

- Nel documento dell'Ue, si pone poi in questione l'effettiva applicazione da parte della Turchia dell'accordo che ha concluso nel 2016 con l'Europa per il controllo dei flussi migratori. Come riferito dalla Guardia costiera greca, “nelle scorse settimane, la Turchia si è rifiutata di collaborare in numerosi casi” al fermo e al rimpatrio dei migranti illegali diretti dal paese in Europa. Inoltre, le autorità greche hanno comunicato all'Ue che, “data la situazione sempre più precaria nei centri di accoglienza sulle isole dell'Egeo”, un numero crescente di profughi viene inviato sulla terraferma. Come spiega “Die Welt”, in base all'accordo tra Ue e Turchia del 2016, tale misura è consentita esclusivamente per le personale particolarmente vulnerabili come malati, donne incinta e minori non accompagnati. In particolare, secondo il documento dell'Ue, sono 34 mila i migranti illegali portati in Grecia continentale dalle isole egee tra gennaio scorso e metà dicembre. La maggior parte dei profughi tenta di raggiungere il confine greco-albanese e si rivolge ai trafficanti di esseri umani per partire alla volta di Austria e Germania seguendo la rotta balcanica. (Geb)