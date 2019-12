Libia: Al Mishri, affronteremo le minacce di al Sisi con più alleanze internazionali

- "Non resteremo in silenzio rispetto alla minaccia del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi di intervenire militarmente in Libia, e risponderemo con più alleanze internazionali per proteggere la rivoluzione di febbraio". Lo ha dichiarato Khalid al Mishri, capo del Consiglio di Stato di Tripoli e leader della Fratellanza musulmana libica. Al Mishri ha aggiunto nelle dichiarazioni alla stampa che "le osservazioni di al Sisi sull'intervento militare in Libia sono arrivate dopo essere diventato certo dell'incapacità del suo alleato Khalifa Haftar di entrare a Tripoli e dopo il suo fallimento nel concludere un accordo con il Governo di accordo nazionale ad Abu Dhabi". Al Sisi, durante il World Youth Forum di domenica, aveva dichiarato che "il governo libico è prigioniero delle milizie che controllano Tripoli", sottolineando che la crisi della Libia rappresenta per nazionale per l’Egitto “una questione di sicurezza nazionale”. (Lit)