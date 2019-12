Libia: i capi della sicurezza del Gna arrivano a Sirte

- Una delegazione di sicurezza affiliata al ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) è arrivata nella città di Sirte, che è controllata da brigate della città di Misurata. Secondo una dichiarazione della Sirte Protection Force, la delegazione della sicurezza "è stata accompagnata da una forza militare e veicoli blindati per proteggerli mentre erano in uno speciale tour durante il quale hanno visitato la città e i suoi sobborghi, l'area di Qubaiba e il sud della città". La forza non ha chiarito la natura della visita o i suoi obiettivi. (Lit)