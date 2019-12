Libia: Qanunu, condizioni sul campo nei combattimenti di Tripoli sono a favore del Gna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Qanunu, ha affermato che le condizioni sul campo a Tripoli "sono ancora a favore" delle nostre forze. "L'uso di Khalifa Hafter di mercenari russi e africani ha contribuito a prolungare la battaglia di Tripoli, insieme a attacchi aerei stranieri, che hanno ostacolato i nostri progressi in più di un'occasione", ha aggiunto l'ufficiale in una nota stampa. Qanunu ha anche osservato che la frequenza degli attacchi aerei è diminuita dopo che un certo numero di caccia di Hafter sono stati abbattuti dalle forze del Gna, spiegando che le loro forze "prendono in considerazione i danni che possono essere causati ai civili e le infrastrutture della periferia di Tripoli".(Lit)