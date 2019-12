Arabia Saudita-Germania: ministro Finanze Al Jadaan, condividiamo molto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita e Germania “condividono molto” e la monarchia degli Al Saud intende “imparare dalla Germania a sfruttare in maniera efficiente le piccole e medie imprese”. È quanto affermato in un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt” dal ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan, che sarà in visita a Berlino nella giornata di domani, 18 dicembre. Inoltre, Al Jadaan ha invitato gli investitori tedeschi a partecipare alle gare d'appalto per i progetti che l'Arabia Saudita attuerà in esecuzione di “Vision 2030”, il piano del principe ereditario Mohammed bin Salman per riconvertire l'economia del paese al fine di ridurne la dipendenza dalle esportazioni di petrolio. Per Al Jadaan, i governi di Riad e Berlino hanno “entrambi riconosciuto l'importanza di migliorare le relazioni”. In particolare, l'Arabia Saudita punta a ottenere dalla Germania “sostegno alle riforme”. Il ministro delle Finanze saudita ha quindi inviato le imprese tedesche a “fare molto di più nel Golfo Persico”, anche partecipando agli investimenti previsti da “Vision 2030” in Arabia Saudita. A tal riguardo, Al Jadaan ha osservato che, dopo la recente quotazione in Borsa della compagnia petrolifera Saudi Aramco, Riad procederà con “la privatizzazioni di molte più aziende, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'approvvigionamento idrico e del trattamento delle acque reflue”. Infine, il ministro delle Finanze saudita ha ricordato che, nel quadro della presidenza di turno del G20 assunta per la prima volta il primo dicembre scorso, l'Arabia Saudita garantirà “l'introduzione di un'imposta digitale nel 2020”. La guida saudita del G20 vedrà l'organizzazione tenere il proprio vertice a Riad il 21 e 22 novembre del prossimo anno.(Geb)