Germania: ministro Interno, controlli nella pubblica amministrazione su presenza estremisti

- Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, intenderebbe avviare presto controlli nella pubblica amministrazione della Germania al fine di individuare possibili estremisti di destra. A tal fine, rivelano oggi i media del gruppo editoriale tedesco Funke, Seehofer avrebbe intenzione di chiedere la rapida istituzione dell'Ufficio centrale per le indagini sulle attività dell'estrema destra nella pubblica amministrazione presso l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni tedeschi. L'iniziativa dovrebbe essere illustrata oggi da Seehofer in conferenza stampa a Berlino con i direttori del BfV, Thomas Haldenwang, e dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench. L'obiettivo è “intensificare in maniera significativa il contrasto all'estremismo di destra” in Germania. A tal fine, il ministro dell'Interno tedesco intende dotare BfV e Bka di nuovi reparti per la lotta alla destra radicale. Tra questi rientra l'Ufficio centrale per le indagini sulle attività dell'estrema destra nella pubblica amministrazione presso il BfV. Negli ultimi anni, non sono mancati infatti casi di estremisti di destra scoperti nelle Forze armate e nell'apparato di sicurezza della Germania. Per il presidente del Comitato di controllo sui servizi segreti del Bundestag, Armin Schuster, “anche casi isolati di sospetti estremisti di destra nella pubblica amministrazione sono chiaramente troppi”. Pertanto, “è giusto agire ora rapidamente”, ha affermato Schuster. (Geb)