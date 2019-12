Cina-Italia: inaugurato Centro visti italiano a Canton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato ufficialmente ieri a Canton (Guangzhou) il Centro visti italiano (Ivac) nella nuova sede di Citic Plaza. Lo riferisce un comunicato del Consolato generale d'Italia a Canton. Molte le novità elaborate per venire incontro alle esigenze degli utenti. Il nuovo Centro copre una vasta area di 1.200 metri quadrati, con una zona dedicata alla promozione del Sistema Italia, un angolo bambini e superfici riservate ai richiedenti visti individuali e alle agenzie di viaggio. Nel 2019 il Consolato ha trattato quasi 90 mila richieste di visto, che nel corso dell'ultimo triennio sono state in crescita costante. Il nuovo Centro visti nasce per facilitare ulteriormente gli scambi bilaterali, la cooperazione Italia-Cina e il flusso turistico, in particolare in occasione dell'avvio, nel 2020, dell'anno della Cultura e del turismo italo-cinese. (segue) (Com)