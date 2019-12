Cina-Italia: inaugurato Centro visti italiano a Canton (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso anno cade anche il 50mo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra i due paesi, un'occasione in più per proseguire nella reciproca conoscenza tramite i canali culturali e turistici. L'Italia è diventata fra i paesi membri dell'Unione europea il paese che rilascia i visti più velocemente con una media di 36 ore dalla richiesta. Oltre a questo l'Italia è tra i paesi Schengen quello con il costo del servizio per la richiesta di visto più basso. Il nostro paese è ormai quello preferito dai turisti cinesi, fin da ora, alla vigilia del Capodanno Cinese, un gran numero di cittadini cinesi sta presentando richiesta di visto per turismo e i turisti che si recano in Italia sono in continuo aumento. (segue) (Com)