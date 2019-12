Cina-Italia: inaugurato Centro visti italiano a Canton (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri si è celebrata anche una "Notte italiana" in occasione del centenario della fondazione di Enit, agenzia nazionale del turismo. Un evento interamente dedicato alle bellezze del nostro paese e un'occasione importante per fare il punto su un mercato in forte e costante crescita come quello del turismo outbound cinese. Durante la serata sono state presentate le iniziative per il 2020 e in particolare la rassegna di eventi culturali italiani, in collaborazione con il gruppo Citic (China International Trust and Investment Company) al Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Guangzhou, "From the Airport to the Artport". La prima mostra si aprirà a metà gennaio e sarà dedicata ai "60 Anni di Made in Italy", un progetto di Galgano & Tota Associati, con oltre quaranta capolavori sartoriali della moda italiana. (Com)