Credito: rischio conti in rosso per le banche tedesche nel medio periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel medio periodo, le banche tedesche rischiano di ritrovarsi “con i conti in rosso” e il settore del credito della Germania “non può evitare fusioni e ulteriori tagli al personale”. In questo modo, il quotidiano “Handelsblatt” riassume il contenuto di uno studio sulle banche tedesche condotto dalla società di consulenza statunitense Bain & Company. Gli istituti di credito tedeschi “non hanno altra scelta che ridurre ulteriormente la propria rete di filiali e tagliare ancora il numero dei propri dipendenti”, ha dichiarato il direttore di Bain & Company per la Germania, Walter Sinn. Dal 2008, il settore del credito tedesco ha visto la chiusura di 10.600 filiali e il licenziamento di 100 mila dipendenti. Tuttavia, per Bain & Company, “l'intero comparto rischia ora di finire in rosso”. Secondo Sinn, infatti, “l'aumento delle spese per la digitalizzazione e una regolamentazione rigorosa hanno contrastato tutto l'impegno per il risparmio” profuso dalle banche tedesche. Inoltre, la politica dei bassi tassi di interesse attuata dalla Banca centrale europea (Bce) “sta deprimendo le eccedenze degli interessi” degli istituti di credito tedeschi, mentre “il loro surplus di commissioni è rimasto stagnante per anni”. Recentemente, la situazione è “peggiorata a causa del declino degli utili”. Secondo Sebastian Thoben, esperto di Bain & Company, è “inevitabile che prima o poi si verifichino fusioni transfrontaliere tra le banche europee”. Tuttavia, ciò richiede “progressi nell'Unione bancaria, con una regolamentazione uniforme”. Inoltre, prosegue Thoben, “gli istituti di credito tedeschi dovrebbero prima riformarsi” dandosi “strutture più semplici, rafforzando la digitalizzazione e prestando maggiore attenzione alle esigenze dei clienti”. (Geb)