Libia: città della Tripolitania inviano rinforzi contro Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città libiche della Tripolitania hanno annunciato contemporaneamente l'entrata in vigore dello stato d'emergenza e l'invio di rinforzi militari per partecipare alla battaglia di Tripoli contro le forze di Khalifa Haftar. I consigli municipali e militari nelle città della Libia occidentale, tra cui Zliten, Al Zawiya, Cabao, Al Raheebat, Al Khums e Muslata, hanno dichiarato la mobilitazione generale di tutte capacità a disposizione dello Stato per risolvere la battaglia di Tripoli e sconfiggere le forze di Haftar, uomo forte della Cirenaica e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Domenica sera, 15 dicembre, un gruppo di leader nella “città-Stato” libica di Misurata aveva annunciato "lo stato di mobilitazione generale per partecipare efficacemente alla guerra in corso a Tripoli". In una dichiarazione letta in pubblico dal Consiglio militare, dal Consiglio della Shura e dalle tribù di Misurata, si esortano i giovani della città a prendere parte alle battaglie di Tripoli contro l’Lna "sfruttando tutte le capacità della città per respingere l'attacco a Tripoli". (Lit)