Libia: portavoce forze Haftar ad "Al Arabiya", nave turca con armi in avvicinamento

- Un carico di armi è arrivato a Misurata, città costiera libica 180 chilometri a est di Tripoli, e una nave turca sta attualmente tentando di attraccare nel porto marittimo di al Khums. Lo ha detto il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed Al Mismari, in un'intervista trasmessa dall'emittente televisiva con sede a Dubai "Al Arabiya". "La Turchia è entrata ufficialmente in guerra contro i libici", ha detto Al Mismari sottolineando che la crisi non è più solo libica, ma piuttosto regionale, e che "l'espansione turca in Libia minaccerà altri paesi, in particolare l'Egitto". (Bel)