Legge Bilancio: Ascani, bene fiducia, avanti con responsabilità per bene cittadini

- Il viceministro dell’Istruzione, Anna Ascani, commenta la fiducia sulla manovra di bilancio votata dal Senato. “Con la fiducia votata al Senato procede il percorso della legge di bilancio. Un percorso improntato alla responsabilità, all’attenzione per i bisogni reali dei cittadini, alla crescita sostenibile. Stiamo ottenendo risultati che, considerate le premesse, erano tutt’altro che scontati - afferma Ascani - Stiamo lavorando con serietà: il provvedimento contiene misure concrete per il bene degli italiani e del Paese”. “Nella manovra ci sono importanti novità per scuole, università e mondo della ricerca. Frutto del lavoro condiviso di questo esecutivo, dei tecnici dei Ministeri coinvolti e dei colleghi parlamentari. Ma anche e soprattutto del confronto con chi studia e lavora in questi ambiti della conoscenza. Il nostro obiettivo è rendere questi mondi più saldi. Più competitivi. Migliori. Perché è da questi che passa il futuro. Per questo motivo continueremo a investire su istruzione ed educazione. È indispensabile se vogliamo garantire uno sviluppo equo all’Italia”, conclude la Vice Ministra.(Com)