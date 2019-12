Corea del Sud-Usa: nuovo round di colloqui su costi difesa (4)

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha dichiarato che il governo Usa è disponibile a valutare un ulteriore ridimensionamento delle operazioni militari congiunte con la Corea del Sud, se tale iniziativa potrà servire a rilanciare i negoziati per la denuclearizzazione con la Corea del Nord. Esper, che si è recato in visita a Seul la scorsa settimana, ha precisato che qualunque modifica ai programmi delle manovre congiunte verrà apportata in modo da non compromettere la preparazione al combattimento delle forze schierate nella Penisola coreana, e previe consultazioni con il governo della Corea del Sud. Washington e Seul hanno già ridotto i programmi delle esercitazioni congiunte annuali nel 2018 e nel 2019, nel tentativo di agevolare il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord. (Git)