Cina: ministro Esteri Wang, Pechino si oppone a egemonia digitale (2)

- "Dobbiamo attingere al potenziale di crescita attraverso l'innovazione e la cooperazione", ha affermato Wang. Nel sottolineare che tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (Ia), il 5G e la biotecnologia sono fondamentali per lo sviluppo economico globale, Wang ha affermato che la Cina è contraria al blocco tecnologico e all'egemonia digitale, e che la Cina è anche contraria alla creazione di divisioni tecnologiche. "Tutti i paesi sono obbligati a fornire un ambiente commerciale equo, giusto e non discriminatorio per le società straniere che investono, operano e cooperano sul loro territorio", ha aggiunto il ministro cinese. (Cip)