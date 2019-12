Cina: governo fiducioso su stabilità prodotti alimentari (6)

- Le aziende cinesi quest'anno hanno già acquistato 700 mila tonnellate di carne suina e 700 mila tonnellate di sorgo dagli Stati Uniti per soddisfare la domanda del mercato. Lo ha dichiarato il 15 ottobre scorso il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. "La Cina, il principale mercato agricolo del mondo, ha anche acquistato 320 mila tonnellate di cotone, 230 mila tonnellate di grano e 20 milioni di tonnellate di semi di soia dagli Stati Uniti", ha aggiunto Geng. I dati del ministero cinese sono stati forniti in un contesto di crescente attenzione per gli acquisti cinesi di beni agricoli statunitensi, il cui aumento è una delle richieste chiave del presidente Usa, Donald Trump, per risolvere la guerra commerciale tra i due paesi. La Cina ha già importato 500 mila tonnellate di sorgo nei primi otto mesi dell'anno, quasi tutti dagli Stati Uniti, secondo i dati delle dogane cinesi. Anche i dati del dipartimento dell'Agricoltura Usa della settimana scorsa segnalano un record di acquisti settimanali di carne suina da parte cinese: 18.810 tonnellate da consegnare quest'anno e 123.362 tonnellate nel 2020. (segue) (Cip)