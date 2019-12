Cina: governo fiducioso su stabilità prodotti alimentari (7)

- Le importazioni cinesi di carne suina sono aumentate a settembre del 76 per cento su base annua, mentre le importazioni di carne bovina si sono avvicinate a un record mensile: nei primi otto mesi dell'anno sono stati importati 1,33 milioni di tonnellate, in crescita del 43,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo l'Amministrazione generale delle dogane. L'epidemia di peste suina africana ha fatto salire i prezzi al dettaglio della carne di maiale dell'84 per cento su base annua, a 43,4 yuan (6,14 dollari) per chilogrammo, mentre l'indice dei prezzi alimentari del paese è al suo massimo da gennaio 2012. Per quanto riguarda la carne bovina, nei primi nove mesi le importazioni sono state pari a 1,13 milioni di tonnellate, con un balzo del 53,4 per cento rispetto a un anno fa. (segue) (Cip)