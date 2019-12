Legge Bilancio: cinque i dissidenti M5s, dopo no Paragone anche De Nicola prende distanze, tre assenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il senatore del Movimento 5 stelle, Primo De Nicola ha fatto sapere, via Facebook in serata, di non avere votato la Legge di Bilancio in dissenso con il suo Gruppo. In Aula già un altro senatore M5s, Gianluigi Paragone, aveva espresso pubblicamente il suo no nelle dichiarazioni di voto. Ma la fronda nel Movimento è stata, nei fatti, più ampia perché al momento del voto sono risultati assenti altri tre senatori: Mario Michele Giarrusso, Cataldo Mininno e Lello Ciampolillo. In totale, quindi, la pattuglia dei dissidenti è di cinque senatori. Altro elemento di polemica l'esclusione - perché dichiarato inammissibile dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati - dell'emendamento alla Legge di Bilancio che avrebbe legalizzato la cannabis leggera e che era sostenuto con determinazione dal M5s. (Rin)