Canada: programma segreto garantisce visti a chi minaccia sicurezza nazionale

- Il Canada ha un programma segreto che consente ad alcuni cittadini stranieri "di alto profilo", e che minacciano la sicurezza nazionale, di ottenere visti speciali “d'interesse pubblico” per l'ingresso. Secondo i documenti del governo, ottenuti dall'emittente televisiva “Global News”, i visti sarebbero stati concessi a persone alle quali invece sarebbe stato vietato l'ingresso nel paese a causa di problemi di sicurezza nazionale, o per accuse di crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e criminalità organizzata. “Global News”, nello specifico, porta l'esempio del generale in pensione egiziano Khaled Sabre Abdelhamed Zahw, ritenuto “inammissibile” in Canada a causa di problemi di sicurezza nazionale, ma che ha ottenuto il visto. Zahw era un membro "di alto rango" dell'esercito egiziano quando ha orchestrato un colpo di stato del governo del presidente Mohamed Morsi nel 2013, secondo la Canada border services agency (Cbsa). (Res)