Usa: il 28 gennaio udienza di condanna per ex consigliere Trump Flynn

- Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affronterà l'udienza di condanna il prossimo 28 gennaio. Secondo alcuni documenti giudiziari rilasciati oggi, 16 dicembre, il giudice distrettuale Emmet Sullivan ha respinto molte delle richieste avanzate da Flynn nell'ultimo tentativo da parte dei suoi avvocati di archiviare il procedimento penale nei suoi confronti. Flynn, che è stato per breve tempo il primo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, si è dichiarato colpevole due anni fa per aver mentito all'Fbi durante un interrogatorio sui suoi rapporti col governo russo. È diventato testimone delle indagini dell'ex consigliere speciale Robert Mueller ed è in attesa della condanna. (Was)