Usa: Senato approva bilancio per difesa

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato in modo schiacciante ieri, 16 dicembre, l'approvazione del bilancio di spesa per la difesa da 738 miliardi di dollari, aprendo la strada verso l'ultimo passaggio, ovvero l'invio alla Casa Bianca del testo per l'approvazione in legge da parte del presidente Usa, Donald Trump. Il Senato, controllato dai Repubblicani, ha votato 76 a 6 l'approvazione del National Defense Authorization Act (Ndaa), la legge di bilancio per la difesa per l'anno fiscale 2020. La Camera a guida democratica aveva approvato la misura la scorsa settimana. Tra i punti chiave della legge figura l'istituzione della Space Force, la sesta branca delle Forze armate statunitensi volto a proteggere le risorse spaziali Usa. Il disegno di legge prevede sanzioni per gli oleodotti russi e vieta la cooperazione militare con la Russia. (segue) (Was)