Giappone-Corea del Sud: incontro funzionari a Tokyo aumenta “comprensione reciproca”

- Delegazioni commerciali di alto livello di Giappone e Corea del Sud si sono incontrate a Tokyo ieri, per migliorare la “comprensione reciproca” dei controlli vicendevolmente imposti alle esportazioni tecnologiche dalla scorsa estate, nel pieno della crisi diplomatica e commerciale tra i due paesi. Al termine dell’incontro a livello di direttori generali, i due paesi asiatici hanno inviato segnali di distensione: i funzionari hanno concordato di organizzare un altro incontro nel prossimo futuro, questa volta a Seul. L’incontro di ieri è stato il primo nel suo genere tra Giappone e Corea del Sud da giugno 2016, e segue di un giorno il breve confronto tra i ministri degli Esteri dei due paesi, Toshimitsu Motegi e Kang Kyung-wha, a margine dell’annuale Forum Asia-Europa a Madrid, in Spagna. Dopo l’incontro, il ministro del Commercio giapponese, Hiroshi Kajiyama, ha parlato di “segnali di un progresso”. I funzionari dei due paesi, ha detto il ministro, “hanno concordato riguardo la necessità di controlli alle esportazioni efficaci nell’attuale ambiente della sicurezza”. Fonti governative di Tokyo hanno precisato che l’incontro non è culminato in alcuna decisione concreta. (segue) (Git)