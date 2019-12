Giappone-Corea del Sud: incontro funzionari a Tokyo aumenta “comprensione reciproca” (6)

- Le esportazioni di prodotti “dual use” verso paesi che non figurano nella lista dei 26 partner commerciali privilegiati devono ricevere approvazione caso per caso dal ministero dell’Economia giapponese. “Questa è una decisione domestica tesa ad attuare gli appropriati controlli alle esportazioni. Non mira a influire sulle relazioni tra Giappone e Corea del Sud”, ha affermato il mese scorso il ministro dell’Economia, Hiroshige Seko. La Corea del Sud ha però risposto a tale misura intraprendendo misure ritorsive analoghe, e rescindendo l’accordo per la condivisione dell’intelligence militare con il Giappone. (segue) (Git)