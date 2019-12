Giappone: aeroporti introducono riconoscimento facciale per l’imbarco

- I tre principali aeroporti internazionali del Giappone introdurranno sistemi di riconoscimento facciale per l’imbarco per accelerare le procedure di sicurezza dal prossimo anno, riducendo così i tempi di attesa in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo del 2020. A cominciare dalla prossima primavera, i passeggeri potranno registrare le informazioni relative ai loro biglietti aerei e passaporti presso un sistema speciale per il check-in negli aeroporti di Narita e Haneda, nell’area di Tokyo, e in quello del Kansai, a Osaka. I documenti non dovranno più essere esibiti alle barriere di sicurezza e presso i gate. I principali aeroporti giapponesi hanno già introdotto le tecnologie di riconoscimento facciale per i controlli automatizzati dei passaporti all’arrivo in Giappone. L’introduzione del nuovo sistema costerà circa 3,2 miliardi di yen (29,2 milioni di dollari), che saranno finanziati da una nuova tassa di partenza applicata ai turisti dallo scorso gennaio. L’imposta dovrebbe consentire allo Stato giapponese di raccogliere 54 miliardi di yen nell’anno fiscale 2020, l’8 per cento in più rispetto a quest’anno. (Git)