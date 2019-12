Cina: ministro Esteri Wang, paesi asiatici ed europei diano esempio di multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha invitato i paesi asiatici ed europei a dare l'esempio nella difesa del multilateralismo. Rivolgendosi alla 14ma riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Asia-Europa (Asem) a Madrid, Wang ha descritto il multilateralismo come una "chiave d'oro" per affrontare le sfide globali. "Qualunque sia la versione del multilateralismo, l'obiettivo è quello di promuovere la pace e lo sviluppo del mondo", ha detto Wang. Il ministro degli Esteri cinese ha esortato i paesi dell'Asia e dell'Europa a sostenere fermamente il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e il sistema commerciale multilaterale con l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) come pietra angolare. (segue) (Cip)