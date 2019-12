Cina: ministro Esteri Wang, paesi asiatici ed europei diano esempio di multilateralismo (2)

- "Sosteniamo la necessaria riforma dell'Omc e gli sforzi per ripristinare il funzionamento del suo organo d'appello ", ha affermato Wang. L'organo d'appello, soprannominato la "corte suprema" del commercio internazionale, dovrebbe avere sette giudici. Sono necessari almeno tre membri per ascoltare un ricorso. Poiché i mandati di due dei tre giudici rimanenti sono terminati il 10 dicembre, e gli Stati Uniti hanno bloccato la nomina di nuovi giudici, l'organo d'appello non è in grado di accogliere nuove controversie. Per quanto riguarda la 15ma riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica che la Cina ospiterà nel 2020, Wang ha dichiarato: "Attendiamo con impazienza un risultato ambizioso e un importante contributo alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici". (segue) (Cip)