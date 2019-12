Cina: ministro Esteri Wang, paesi asiatici ed europei diano esempio di multilateralismo (4)

- Wang ha anche citato le sfide poste dalle tendenze protezionistiche globali all'Organizzazione mondiale del commercio (Oms), aggiungendo che la Cina e l'Europa dovrebbero sostenere il libero scambio, salvaguardare il sistema commerciale multilaterale e offrire maggiore apertura al mondo. "La Cina e l'Europa sono partner piuttosto che rivali, in quanto vi è molto più consenso che divergenza e più cooperazione che concorrenza", ha sottolineato Wang, aggiungendo che lo sviluppo della Cina non è una sfida ma un'opportunità per l'Ue, e viceversa. "Non sorprende che la Cina e l'Ue esprimano divergenze su alcuni temi in quanto hanno storie, culture e sistemi sociali diversi", ha sottolineato Wang, aggiungendo che le due parti dovrebbero affrontare le differenze attraverso dialoghi schietti basati sul rispetto reciproco. Il ministro affermato che Pechino è pronta a collaborare con l'Ue per preparare una serie di scambi di alto livello l'anno prossimo, che segna il 45mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra le due parti. (segue) (Cip)