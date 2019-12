Canada: governo prevede deficit in aumento nei prossimi 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi due anni, il disavanzo del bilancio federale canadese sarà di diversi miliardi di dollari più alto di quanto previsto. Secondo i dati resi noti dal dipartimento delle Finanze, il disavanzo previsto dal governo liberale di 19,8 miliardi di dollari - per il periodo di 12 mesi che termina a marzo - raggiungerà invece i 26,6 miliardi di dollari. Il prossimo anno invece sarà di 28,1 miliardi di dollari, senza contare le spese che i liberali sveleranno nel loro bilancio 2020. Bill Mornea, il ministro delle Finanze che oggi ha presentato l'aggiornamento fiscale del governo federale, dovrà cercare di far fronte alle pressioni del Partito liberale per mantenere le promesse elettorali, dando priorità anche ad altri partiti al fine di sopravvivere pur senza una maggioranza alle spalle. Allo stesso tempo, dovrà affrontare le chiamate da province e territori per ottenere più finanziamenti. Proprio questa settimana, riferisce la stampa canadese, Mornea incontrerà le sue controparti provinciali e territoriali per discutere delle loro richieste. (Res)