Usa-Regno Unito: Trump e Johnson discutono potenziale accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier britannico Boris Johnson hanno parlato telefonicamente oggi, 16 dicembre, di una serie di questioni di reciproco interesse, compresa la possibilità di raggiungere un accordo bilaterale di libero scambio tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. La telefonata ha avuto luogo pochi giorni dopo che il Partito conservatore di Johnson ha ottenuto una maggioranza significativa nel parlamento britannico, incassando quasi sicuramente la "Brexit" del Regno Unito dall'Unione europea. "Oggi il (presidente degli Stati Uniti Donald Trump) ha parlato con il (primo ministro Boris Johnson) del Regno Unito (...) i due leader hanno ribadito il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione su una serie di questioni, tra cui la negoziazione di Stati Uniti-Regno Unito accordo di libero scambio", ha detto uno dei portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, su Twitter. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, aveva detto ai giornalisti che i due paesi avrebbero iniziato a discutere un accordo "il più presto possibile", senza offrire date specifiche. "Credo che il vice consigliere per la sicurezza nazionale Matt Pottinger e io andremo là all'inizio di gennaio ... per parlare di molte cose, incluso il commercio", aveva detto Kudlow alla Casa Bianca. (Was)